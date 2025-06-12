Norveç, Nijerya'daki Gıda Güvensizliğine 1,4 Milyon Dolar Destek Sağladı

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Norveç hükümeti, Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusundaki gıda güvensizliğiyle mücadele için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne 1,4 milyon dolarlık destek verdi. Bu mali destek, bölgedeki çiftçilere tarımsal yardım sağlamayı amaçlıyor.

Norveç hükümeti, Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkenin kuzeydoğu eyaletlerindeki gıda güvensizliğiyle mücadeleye 1,4 milyon dolarlık destek sağladı.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Norveç hükümeti, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki gıda güvensizliğiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) 1,4 milyon dolar tutarında mali destek sağladı.

Norveç'in Abuja Büyükelçisi Svein Baera ve FAO'nun Nijerya Temsilcisi Dominique Kouacou, başkent Abuja'da düzenlenen törenle destek anlaşmasına imza attı.

Büyükelçi Baera, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin insani yardımlar konusunda küresel daralmalara rağmen ek kaynak sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Küresel yardım kaynaklarının azaldığı bir dönemde olduklarının kaydeden Baera, "Bazı ülkeler çeşitli nedenlerle yardım bütçelerinde kesintiye gitmek zorunda kaldı. Bu durum, hem Nijerya'da hem de başka ülkelerde daha zorlu önceliklerin belirlenmesine neden oluyor. Ancak bu şartlar altında Norveç'in FAO'ya ek kaynak sağlamasıyla Nijerya'daki ihtiyaç sahiplerine yardım etmesinden gurur duyuyorum." dedi.

FAO'nun Nijerya Temsilcisi Kouacou ise sağlanan mali destek sayesinde örgütün bölgedeki çalışmalarını artıracağını belirterek, "Mevcut kriz ve doğal afetlere rağmen, etkilenen topluluklara gerekli desteği vererek iyileşmelerine ve kalkınmalarına katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

FAO'nun şimdiye kadar Nijerya'nın kuzeydoğusunda 700 binden fazla kişiye tarımsal destek sağladığını kaydeden Kouacou, yeni finansmanla daha fazla çiftçiye gübre ve tohum temin edileceğini söyledi.

Norveç'in FAO'ya sağladığı destek, Boko Haram'ın faaliyetlerinin yoğun olduğu Borno, Adamawa, Yobe'nin ve Taraba eyaletlerinde gıda üretimini artırmak ve iklim direncini güçlendirmek amacıyla kullanılacak.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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