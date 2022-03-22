Norveç Kralı 5. Harald Kovid-19'a yakalandı - Haberler

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Norveç Kralı 5. Harald Kovid-19'a yakalandı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Norveç Kralı 5. Harald Kovid-19'a yakalandı

Norveç Kralı 5. Harald'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Norveç Kralı 5. Harald'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Kraliyet yetkilileri, 85 yaşındaki kralın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlar gösterdiğini aktardı.

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 5. Harald'ın görevlerine birkaç günlüğüne ara vereceği, yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'un devralacağı belirtildi.

Üç doz Kovid-19 aşısı olan Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış; 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Norveç, Güncel, Haberler

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