Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliği Konutuna El Bombası Atıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliği konutuna el bombası atıldığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırıyı kınadı ve İsrail polisinin failleri yakalayacağına inandığını ifade etti. Norveç Dışişleri Bakanlığı ise saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını açıkladı.

TEL İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen'den transfer açıklaması

Osimhen'den transfer açıklaması: Galatasaray'daki...
İsrail'de Norveç Büyükelçisi'nin ikametgahına el bombası atıldı

Bir ülkenin İsrail'deki büyükelçisine el bombalı saldırı
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İspanya'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden

Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Bakın neden
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.