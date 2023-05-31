Norway's criticism of Indian film on child protection system draws human rights activists' ire

Norwegian Ambassador to New Delhi, Hans Jackob Frydenlund's comments on the Indian film 'Mrs. Chatterjee vs Norway', which criticizes his country's child protection system, has drawn criticism from human rights activists. The film is based on the real-life story of an Indian couple whose children were taken away by Norwegian authorities in 2011. The activists accused Frydenlund of misleading the world and being afraid to confront the facts about Norway's child protection system. They also called on Norway to address the child abuse cases it faces at the European Court of Human Rights.

Norveç'in Yeni Delhi Büyükelçisi Hans Jackob Frydenlund'un ülkesinin çocuk koruma sistemini eleştiren "Mrs. Chatterjee vs Norway" adlı Hint filmine dair açıklamaları insan hakları savunularının tepkisini topladı.

İnsan hakları savunucuları, 2011'de çocukları Norveçli yetkililer tarafından alınan Hint bir çiftin gerçek hayat hikayesinden esinlenen ve Norveç'in çocuk koruma sistemini eleştirel bir bakışla işleyen filmle ilgili, Büyükelçi Frydenlund'un açıklamalarını eleştirdi.

Hayatı filme konu olan Sagarika Chakraborty'ın avukatı Suranya Aiya ve Norveçli insan hakları savunucu Marius Reikeras, filme konu olan "davanın" tüm tarafların müşterek mutabakatıyla 10 yıl önce çözüldüğüne dair açıklama yapan Frydenlund'u "Dünyayı yanlış bilgilendirmekle" suçladı.

Aiya ve Reikeras, ortak yazılı açıklamada, Frydenlund'un Norveç'in çocuk koruma sistemiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmekten korktuğunu ileri sürdü.

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki (AİHM) çocuk istismarı vakalarının çoğunun muhatabı olan Norveç, kendi sistemini düzeltmeye çağrıldı.

Frydenlund'un davanın çözümüne ilişkin iddiasını reddeden Aiya ve Reikeras, diplomatın ifadeleriyle "açıkça yanlış bilgi verdiği ve bilgi eksikliğini gösterdiğini" belirtti.

Açıklamada, filmin en önemli mirasının "önyargıları düzeltmek" olacağı ileri sürülürken "Aslında film, Norveç'te acımasız adaletsizliklere maruz kalan binlerce kişiye umut ve rahatlık verdiği için insanların hayal edebileceğinden çok daha önemli." ifadeleri kullanıldı.

"Büyükelçinin konuya dair bilgisinin sıfıra yakın olduğu" vurgulanan açıklamada, "Gerçek şu ki, Norveç modern zamanların en kötü insan hakları krizini yaşıyor. Norveç, kendi ihlallerini halının altına süpürmeye çalışırken diğer ülkeleri insan haklarını ihlal etmekle eleştirmek konusunda bir dünya şampiyonudur." değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Norveç, Eylül 2018'den bu yana AİHM'de rekor sayıda ciddi çocuk esirgeme davalarına muhatap olmakla eleştirilirken, Oslo hükümetinin insan hakları sorunlarını çözmek için hiçbir irade göstermediğine işaret edildi.

Norveç Büyükelçisi'nin tepki çeken açıklaması

Norveç'in Yeni Delhi Büyükelçisi Frydenlund, "Mrs. Chatterjee vs Norway" hakkındaki açıklamasında, filmi kurgu olarak nitelendirerek "Film, ne olayların gerçek ve doğru bir temsili veya tasviri olduğunu, ne de yapımcıların ve filmle ilişkili kişilerin bu tür olaylarla ilgili görüşleri olduğunu iddia etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Norveç Çocuk Esirgeme Hizmetleri (Barnevernet) insan hakları grupları tarafından 2015'ten bu yana özellikle "istismar" iddiasıyla çoğunlukla göçmen ailelerden çocuklarını almakla suçlanıyor.

10 Eylül 2019'da AİHM, Norveç'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesi kapsamında korunan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar vermişti.

Filmin gerçek hikayesi

Hint bir göçmen annenin, çocuklarının velayetini geri almak için Norveç koruyucu aile sistemi ve yerel yasal mekanizmalarla mücadelesini konu alan "Mrs. Chatterjee vs Norway" filmi martta gösterime girdi.

Times of İndia'nın haberine göre, İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından, 10 üzerinden 7,3 puan alan film, anne Chakraborty'nin otobiyografisi olan "Bir annenin yolculuğu" eserinden esinlenerek kurgulandı.

Jeofizikçi eşiyle 2010'da Norveç'e göç eden Chakraborty, 2008'de Abhigyaan ve 2010'da Aishwarya adındaki çocuklarını dünyaya getiriyor.

Barnevernet, "ebeveynlik görevlerini yerine getirmeye uygun olmadığı" gerekçesiyle aileyi gözlem altında tutuktan sonra, 2011'de çocukları anne babasından alarak koruyucu aileye veriyor.

Barnevernet, karara delil olarak, Chakraborty'nun çocuklarına "zorla besleme" olarak nitelendirdiği elle yemek yedirme ve "fiziksel ceza" kapsamına giren vurma eylemlerini gösteriyor.

Chakraborty, çocuklarına karşı davranışlarının kültürel olduğu iddiasıyla çocuklarının velayetini geri almak için mücadele başlatıyor.

İki yıl süren mücadelenin ardından, çocuklarına kavuşan Chakraborty, "İyi bir anne olup olmadığımdan emin değilim. Ancak bir anneyim ve anneler çocukları için ellerinden gelen her şeyi yapar." ifadesini kullanmıştı.