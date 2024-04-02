YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Norveç Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskını kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemesini ve hastaneyi yıkarak oradan ayrılmasını kınadığını bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Şifa Hastanesi'nin "yıkılmasıyla" ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hastanenin, İsrail ordusunca "yıkılmasını" kınadığını belirten Eide, "Şifa, Gazze'deki ana hastane olmuştur. Gelen raporlara göre, tahribatın sonucunda yüzlerce insan hayatını kaybetti ve maddi hasar çok büyük." ifadesini kullandı.

Uluslararası insancıl hukuk kapsamında sağlık hizmetlerinin, yaralıların ve hastaların korunmasının temel bir yükümlülük olduğuna dikkati çeken Eide, "Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) göre, Şifa Hastanesi tahrip olmuş ve tamamen kullanımdan çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Eide, Filistin nüfusunun büyük çoğunluğunun söz konusu hastaneye muhtaç olduğuna işaret ederek, hastanedeki 12 hastanın askeri operasyon sırasında yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki raporların "korkunç" olduğunu kaydetti.

Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına yönelik düzenlenen saldırıyı kınayan Eide, bunun "kabul edilemez" olduğu yorumunu yaptı.

Eide, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'deki şiddetli ve kapsamlı askeri operasyonları, çocuklar, hastalar ve yardım görevlileri de dahil sivil halk için büyük acılara neden oldu. Norveç, savaşın bir kısmının uluslararası hukuka uygun olmadığını açıkça ifade etmiştir. Gazze, yoğun şekilde bombalanmıştır ve halk tamamen insani yardıma muhtaç durumdadır."

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Norveç İsrail Gazze Ordu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Mersin'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Mersin Yerel Seçim sonuçları! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Hatay'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları! Ben Bu Cihana Sığmazam 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Eskişehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları! Mehmed: Fetihler Sultanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm neden yok? Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS - Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İnci Taneleri bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hatayspor'un golü neden iptal edildi? Pozisyon ofsyat mı, Muslera'ya faul mü var? Fenerbahçe Lig'den çekilecek mi, OYLAMA SONUCU ne? Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmayacak mı, Süper Kupa iptal mi? Ali Koç, Erden Timur'a ne dedi? Süper Kupa finaline çıkmamanın cezası ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title