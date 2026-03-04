Norveç Dışişleri Bakanı Eide: "Orta Doğu'daki kriz, Batı'nın dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmamalı"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'yu etkisi altına alan krizin Batı'nın dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmaması gerektiği mesajını verdi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da resmi temaslarda bulunan Eide, Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'e, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Ukrayna'ya destek için bir görüşmeye katıldığını aktaran Eide, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki kriz, Batı'nın dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmamalı. Bizim için en önemli konu, Ukrayna." dedi.

Eide, Körfez ülkelerinde kullanılan bazı ileri hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya yardım için "daha iyi" olacağını savunarak Batı'nın sınırlı stokunun olduğunu kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.