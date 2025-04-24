Norveç Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Saldırılarına Sert Eleştiri

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Filistin'e saldırılarında sessiz kalan ülkelere ilişkin, "Başkalarının sessizliği beni de endişelendiriyor. Batı'daki birçok mevkidaşımın net biçimde görüşlerini ortaya koymayarak kritik hata yaptıklarına inanıyorum." dedi.

Eide, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının küresel ölçekteki etkilerine ilişkin konuşan Eide, ülkesinin İsrail- Filistin meselesiyle ilgili hiçbir zaman sessiz kalmadığına işaret etti.

Eide, Norveç'in ateşkes çağrısı yapan ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "'İsrail'in 7 Ekim saldırılarına gösterdiği tepki, uluslararası insan hakları kanunlarının veya orantısallığın çok ötesine geçti.' diyen ilk ülkelerden biriyiz." dedi.

Bu konuda tutarlı olmanın son derece önemli olduğunu belirten Eide, "Uluslararası insan haklarını, kanunlarını, hukukunu savunmamız gerekiyor. Bu kuralların her noktada uygulanması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Eide, İsrail'in yaptığı ihlalleri "son derece aşırı ve endişe verici" şeklinde tanımlayarak, "Çünkü Filistin halkında birçok gereksiz acıya yol açıyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) hem de Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) üyeliğini kullanarak belli hususları gündeme getirdiğini aktaran Eide, "Gazze'de bir ateşkesin olması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eide, tek çözümün "iki devletli çözüm" olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Bunun tek alternatifi ilelebet şiddettir. Bu da çok kötü bir durum. İsrail için de bu kötü. Bu durum onların komşularıyla ilişkilerini de etkileyecek bir durum." şeklinde konuştu.

Bakan Eide, İsrail'in Filistin'e saldırılarında sessiz kalan ülkelere ilişkin, "Başkalarının sessizliği beni de endişelendiriyor. Batı'daki birçok mevkidaşımın net biçimde görüşlerini ortaya koymayarak kritik hata yaptıklarına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)