Norveç Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin İran'a Saldırılarına Derin Endişe

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından derin endişe duyduklarını, bu durumun Orta Doğu'daki çatışmaları tırmandıracağını belirtti. Eide, tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD'nin İran'a saldırılarından derin endişe duyduklarını ve ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu söyledi.

Eide, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarına ilişkin, Norveç basınına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'daki çatışmaları tırmandırması nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade eden Eide, "Bu (ABD'nin), İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşa doğrudan katıldıkları anlamına geliyor." dedi.

Espen Barth Eide, tüm tarafların uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi savaşın daha da tırmanacağına dair birçok işaret varken uluslararası hukukun önemini kendimize hatırlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da diplomatik çözüm bulma çalışmalarının yetersiz kalmasının üzücü olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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