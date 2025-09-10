Haberler

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in Katar'daki saldırısını kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Katar'da düzenlediği hava saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Saldırı hedefi, Hamas'ın üst düzey yetkililerinin yer aldığı bir bina oldu.

OSLO, 10 Eylül (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıyı kınadı.

Norveç'in devlete ait NRK televizyonunun haberine göre Eide, salı günü yaptığı açıklamada saldırıyı "uluslararası hukukun ciddi anlamda ihlali" olarak nitelendirdi.

Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkililerinin kullandığı bir binaya hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırıyla Hamas liderlerini öldürmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

Söz konusu saldırının, İsrail'in Katar'da düzenlediği ilk saldırı olduğu biliniyor. Söz konusu saldırıdan bir gün önce Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Kudüs'te en az 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumluluğunu üstlenmiş, saldırıyı İsrail'in devam eden eylemlerine misilleme olarak gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüfekle karısını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! Önce eşini sonra kendini vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.