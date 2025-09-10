Norveç Dışişleri Bakanı Eide, İsrail'in Katar'daki saldırısını kınadı

OSLO, 10 Eylül (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıyı kınadı.

Norveç'in devlete ait NRK televizyonunun haberine göre Eide, salı günü yaptığı açıklamada saldırıyı "uluslararası hukukun ciddi anlamda ihlali" olarak nitelendirdi.

Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkililerinin kullandığı bir binaya hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırıyla Hamas liderlerini öldürmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

Söz konusu saldırının, İsrail'in Katar'da düzenlediği ilk saldırı olduğu biliniyor. Söz konusu saldırıdan bir gün önce Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Kudüs'te en az 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumluluğunu üstlenmiş, saldırıyı İsrail'in devam eden eylemlerine misilleme olarak gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.