Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı: İsrail'in İran Saldırıları Uluslararası Hukuka Aykırı

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Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu ifade etti ve tarafları müzakerelere çağırdı. Çatışmaların hem bölgesel hem de küresel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik, İsrail'in İran'a saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

ABD'de bulunan Kravik, Norveç'te yayın yapan NRK Televizyonuna İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarının hem bölgesel hem de küresel güvenlik anlamında tehlikeli olduğuna işaret eden Kravik, "İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Kravik, taraflara müzakere masasına oturma çağrısında bulunurken, diplomatik ve barışçıl bir çözümün bulunmasını temenni etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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