Norveç buzullarında zararlı kimyasal madde PFAS saptandı

Norveç'in Kuzey Kutbu bölgesinde, yabani hayatı tehdit eden yüksek oranda "zehirli kimyasal" perfloroalkil ve polifloroalkil maddelere (PFAS) rastlandı.

Norveç'in Kuzey Kutbu bölgesinde, yabani hayatı tehdit eden yüksek oranda "zehirli kimyasal" perfloroalkil ve polifloroalkil maddelere (PFAS) rastlandı.

The Guardian Gazetesinin haberine göre, Oxford Üniversitesinden bilim insanları, Norveç'in Svalbard bölgesindeki buzullarda yaptıkları araştırmada, 26 çeşit PFAS bileşiği tespit etti.

Araştırmada, buzulların erimesi ve yüksek orandaki zehirli kimyasalların su kaynaklarına karışmasıyla, plankton, balık, fok balığı ve kutup ayısı gibi bölgedeki yaban hayatı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Mevsimsel buzul erimeleri sırasında bölgedeki sulara birçok PFAS kimyasal maddesinin aktığını söyleyen araştırmacılardan Dr. William Hartz, dünya ortalamasının üzerinde olan Svalbard bölgesindeki ısınmayla birlikte söz konusu etkinin ikiye katlandığını belirtti.

Hartz, kutup ayılarının, doğal ortamda yaşanan değişikliklerin etkileri dışında, daha yüksek miktarda zehirli kimyasallara da maruz kaldığını sözlerine ekledi.

PFAS nedir?

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), 4 bin 700'den fazla kimyasal içeren, yaygın olarak kullanılan, insan vücudunda ve çevrede zamanla biriken, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup madde olarak tanımlanıyor.

Bu maddeler, çevrede ve insan vücudunda son derece kalıcı oldukları için "sonsuz kimyasallar" olarak da biliniyor.

Söz konusu maddelerin, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.