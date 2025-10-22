Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, Edirne'yi Ziyaret Etti
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Gaarder, Vali Sezer'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Sezer, ziyarette Gaarder'e kent hakkında bilgi verdi.
Ziyarette Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de yer aldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel