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Norveç, BMGK'nin Gazze ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

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Norveç, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Karar, Gazze halkı için umut teşkil etmektedir ve iki devletli çözüme olan bağlılığı vurgulamaktadır.

Norveç, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararından memnuniyetini açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanlığının X hesabından, karara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Norveç, BMGK'nin acil ateşkes çağrısında bulunan kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu karar, 8 ayı aşkın bir süredir korkunç bir savaşın acısını çeken Gazze halkı için bir umut teşkil etmektedir. Karar, üye devletlerin iki devletli çözüme sarsılmaz bağlılıklarının da altını çizmektedir." ifadelerine yer verildi.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesi ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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