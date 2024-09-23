Norveç Bayraklı 'Viking Sea' Kruvaziyeri Çanakkale'ye Demir Attı
Norveç bayraklı kruvaziyer 'Viking Sea', Kuşadası'ndan Çanakkale'nin Kepez Limanı'na geldi. Gemideki 926 yolcu ve 462 personel, gümrük işlemlerinin ardından Truva Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Norveç bayraklı kruvaziyer "Viking Sea" Çanakkale'nin Kepez Limanı'na geldi.
Kuşadası Limanı'ndan rotasını Çanakkale'ye çeviren 228 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler refakatinde Kepez Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu ABD'li 926 yolcu ve 462 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Truva Antik Kenti'ni ve şehir merkezini ziyaret etti.
Geminin akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.
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