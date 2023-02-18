Norveç Başbakanı Store: 'Ukrayna'nın kendisini savunmasını destekleyeceğiz'

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'nın Rusya tarafından tam teşekküllü bir şekilde saldırıya uğradığını belirterek, "Kendini savunmak Ukrayna'nın hakkı. Onları savunmak da bizim hakkımız.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'nın Rusya tarafından tam teşekküllü bir şekilde saldırıya uğradığını belirterek, "Kendini savunmak Ukrayna'nın hakkı. Onları savunmak da bizim hakkımız." dedi.

Store, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Norveç'in savaşın başından beri Ukrayna'nın mücadelesini desteklediğini ifade etti.

Avrupa'da küçük ya da büyük demeden tüm ülkelerin güvenli olması gerektiğinin altını çizen Store, "NATO'nun bu savunmanın temel direği olduğuna şüphe yok. Bizim için 1949'dan beri öyle." ifadelerini kullandı.

Store, NATO'nun ABD, Kanada ve Avrupa için olağanüstü önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu işbirliğini derinleştirmemiz gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu bile bir değişiklik. Aniden Kuzeydoğu Avrupa'da jeopolitik ortam değişiyor. Çünkü artık Barents, Kuzey Norveç ve Baltık Denizi tek bir konseptte birleşti ve bölge artık birlikte çalışabilirlik için plan yapmaya başlayabilir." diye konuştu.

Tüm üye devletlerin güvenliğini sağlamak için deneyimlerin ve kaynakların bir araya getirilmesi gerektiğini savunan Store, "Bugün Ukrayna'da dayanıklılığın sadece silahlardan daha fazlası olduğunu görüyoruz. Bu, zihniyetle, değerlerle ilgili. Ukrayna birliklerini ve ardından Ukraynalı sivilleri ziyaret ettiğimde, onları birbirine bağlayan bir irade olduğunu ve bu yıl boyunca onları muazzam şekilde birleştiren şeyin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin aleyhine sonuçlandığını görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Store, Ukrayna'nın Rusya tarafından tam teşekküllü bir şekilde saldırıya uğradığına işaret ederek, "Bu saldırıya tek bir yanıt var. Askeri olarak verilecek yanıt çok güçlü bir mesaj olacaktır. Kendimizi savunacağız. Ukrayna'nın kendisini savunmasını destekleyeceğiz. Kendini savunmak Ukrayna'nın hakkı. Onları savunmak da bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

NATO'nun doğu kanadı güçlendirilmeli mesajı

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de Rusya'nın savaşının ideolojik olduğunu belirterek, Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı savaşının, 19'uncu yüzyıldan kalma emperyalist ve ırkçı düşüncenin bir parçası olduğunu söyledi.

Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade eden Levits, NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Levits, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki NATO birliklerinin varlığının önemine değinerek, "Bence bu doğru bir adım ve cevap. Bizim tarafımızdan değil Rusya tarafından oluşturulan mevcut güvenlik durumuna hızlı ve gerçekçi tepkiler verdik. Savunma kapasitelerini özellikle doğu kanadında artırıyoruz. Şu anda 30 ülkeyiz yakında 32 NATO ülkesi olacağımızı umarak, Rusya'dan çok daha güçlü olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.