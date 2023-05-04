Norveç Başbakanı: Norveç, 2026'ya Kadar Savunma Harcamalarını Artıracak

KOPENHAG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) yönergeleri uyarınca, Norveç hükümetinin askeri harcamaları 2026'ya kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 2'sine çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

KOPENHAG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) yönergeleri uyarınca, Norveç hükümetinin askeri harcamaları 2026'ya kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 2'sine çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

Store, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Savunma harcamalarımızı 2026'ya kadar Norveç'in gayrisafi yurtiçi hasılasının en az yüzde 2'sine çıkaracağız. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi belirlemek üzere bir plan ortaya koyacağız" dedi.

2014 yılında, tüm NATO üyeleri 2024'e kadar gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'si kadar savunma yatırımı yapma yönergesine riayet edeceklerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Store, Norveç'in operasyonel ulusal savunma kuvvetlerinin halihazırda iyi durumda olmasına karşın "günümüzde dünyada artan istikrarsızlık, gerilim ve kutuplaşma ortamında savunma kabiliyetlerini artırma ihtiyacının da bulunduğunu" dile getirdi.

Başbakana göre, Norveç'in ulusal savunmasının üç sacayağı bulunuyor: askeri kuvvetler, diğer ülkelerle ikili anlaşmalar ve NATO üyeliği.

Bununla birlikte Store, Norveç'in ekonomik gerçeklerinin, "harcamaları nominal gayrisafi yurtiçi hasıla yüzdesi temelinde yapmayı güçleştirdiğini" belirtti. Başbakan basına, "savunmaya Norveç'ten daha fazla kişi başı harcama yapan tek ülkenin ABD olduğunu" söyledi.