Norveç Başbakanı'ndan ABD'nin İran Saldırılarına Eleştiri

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Norveç basınına ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Store, "ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

ABD'nin, İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil oluşunu "karmaşık bir durum" olarak nitelendiren Store, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin neredeyse işlevsiz kaldığını savundu.

Store, saldırının meşru müdafaa hakkı kapsamında olup olmadığının tartışıldığını belirterek, "Uluslararası hukuk meşru müdafaa hakkı tanımakta, ancak ABD'nin bu saldırısının gerçekten meşru müdafaa kapsamında olup olmadığı tartışmaya açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede çatışmaların tırmanmasından derin endişe duyduklarını yineleyen Store, mevcut durumun askeri yollarla çözülemeyeceğini, diplomatik çözümün henüz bulunmamasının da üzücü olduğunu kaydetti.