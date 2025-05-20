Norveç Başbakanı, Çin ile Ticaret ve İşbirliği Hedeflerini Açıkladı
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Oslo’da yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile ikili ticareti geliştirme ve yapay zeka yönetimi ile iklim değişikliği konularında işbirliği gerçekleştirme hedeflerini dile getirdi.
OSLO, 20 Mayıs (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store başkent Oslo'da yabancı gazetecilerle bir araya geldi, 19 Mayıs 2025.
Store pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile ikili ticareti geliştirmeye devam etmeyi ve yapay zeka yönetimi ile iklim değişikliği gibi önemli küresel konularda işbirliğine gitmeyi hedeflediklerini söyledi. (Fotoğraf: Zhang Yuliang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel