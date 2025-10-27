Haberler

Norveç Barış Konseyi, Maria Corina Machado için Meşale Yürüyüşünü İptal Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Barış Konseyi, Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado için bu yıl geleneksel meşale yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, Machado'nun Norveç Barış Konseyi'nin değerleriyle uyumlu olmadığı belirtildi.

Norveç Barış Konseyi, Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado için "geleneksel meşale yürüyüşünün" yapılmayacağını açıkladı.

Norveç Barış Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Nobel Barış Ödülü alan kişi için düzenlenen "geleneksel meşale yürüyüşünün" bu yıl tepki nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Machado'nun, Norveç Barış Konseyi ve üye kuruluşlarının "değerleriyle uyumlu olmadığı" aktarıldı.

Konseyin 80 yıldır faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, başkent Oslo'da geleneksel olarak yapılan meşale yürüyüşünün dayanışma, adalet, eşitlik ve anlayışı teşvik eden çalışmaları vurgulamak ve kutlamak için düzenlenen bir tören olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Norveç Barış Konseyi Başkanı Eline Lorentzen'in "Zor ama gerekli bir karardı. Konsey olarak Nobel Komitesi ve Nobel Barış Ödülü'ne saygı duyuyoruz ancak ilkelerimiz ve temsil ettiğimiz geniş barış hareketine de sadık kalmalıyız. Gelecek yıl Barış Ödülü'nü tekrar kutlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Norveç'te 25 Ekim 1945'te kurulan Norveç Barış Konseyinin 17 üyesiyle 15 bin aktivisti temsil ettiği ve barış çalışmaları faaliyetlerine katkı sağladığı vurgulandı.

Konsey, Norveç'teki 17 barış kuruluşundan oluşuyor.

Bu arada, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Machado'ya verilmesi tepki toplamıştı.

Machado'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiği belirtilmiş, Müslüman karşıtı bir tutumu savunduğu ifade edilmişti.

Medyada, Machado'nun, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.