Norveç Barış Konseyi, Maria Corina Machado için Meşale Yürüyüşünü İptal Etti

Norveç Barış Konseyi, Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado için "geleneksel meşale yürüyüşünün" yapılmayacağını açıkladı.

Norveç Barış Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Nobel Barış Ödülü alan kişi için düzenlenen "geleneksel meşale yürüyüşünün" bu yıl tepki nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Machado'nun, Norveç Barış Konseyi ve üye kuruluşlarının "değerleriyle uyumlu olmadığı" aktarıldı.

Konseyin 80 yıldır faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, başkent Oslo'da geleneksel olarak yapılan meşale yürüyüşünün dayanışma, adalet, eşitlik ve anlayışı teşvik eden çalışmaları vurgulamak ve kutlamak için düzenlenen bir tören olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Norveç Barış Konseyi Başkanı Eline Lorentzen'in "Zor ama gerekli bir karardı. Konsey olarak Nobel Komitesi ve Nobel Barış Ödülü'ne saygı duyuyoruz ancak ilkelerimiz ve temsil ettiğimiz geniş barış hareketine de sadık kalmalıyız. Gelecek yıl Barış Ödülü'nü tekrar kutlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Norveç'te 25 Ekim 1945'te kurulan Norveç Barış Konseyinin 17 üyesiyle 15 bin aktivisti temsil ettiği ve barış çalışmaları faaliyetlerine katkı sağladığı vurgulandı.

Konsey, Norveç'teki 17 barış kuruluşundan oluşuyor.

Bu arada, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Machado'ya verilmesi tepki toplamıştı.

Machado'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiği belirtilmiş, Müslüman karşıtı bir tutumu savunduğu ifade edilmişti.

Medyada, Machado'nun, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirdiği öne sürülmüştü.