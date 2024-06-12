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Norm Sanat'ın Sene Sonu Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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İzmir'deki Norm Sanat Galerisinde düzenlenen sene sonu sergisi, sanat eğitimi almak isteyenlere yönelik kurslar ve 116 eserin yer aldığı bir sergi olarak sanatseverlerle buluştu. Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Norm Sanat'ın her sene düzenlediği sene sonu sergisi sanatseverlerle buluştu.

İzmir'deki Norm Sanat Galerisinde sanat eğitimi almak isteyenlere yönelik yağlı boya, akrilik boya ve özgün baskı kursları düzenleniyor.

Ayla Yıldız, Ayşe Kaynak, Betül İslamcıoğlu, Bilge Uysal, Dilek Akçakaya, Ebru Eryüksel, Ferda Kocaer, Gülperi Çelik Yıldız, Gültekin Yıldız, Melek Uyarağalar, Meryem Berksoy Veziroğlu, Nurten Demirakça, Oya Özbağçıvan, Oğuzcan Yavuzalp, Özben Akseki, Selçuk Sayılır, Şule Kade, Sabahat Kafalı, Sevda Arslan Uzun ve Zehra Çalışkan'ın yıl boyunca yaptığı çalışmalardan 116 eser, sergide görülebilecek.

Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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