Nordik Ülkeleri, Ukrayna'ya Destek Vermeye Devam Edecek

İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ile Aland Adaları ve Faroe Adaları özerk yönetimleri, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirterek, bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ile Aland Adaları ve Faroe Adaları başbakanları, İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de gerçekleşen Nordik Konseyi Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa ve Nordik ülkeleri arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli ve yakın olduğunu belirterek, bugünkü toplantıda ortak güvenlik ve rekabet gücü konularının ele alındığını söyledi.

Nordik'in dünyanın en rekabetçi bölgelerinden birisi olduğuna işaret eden Kristersson, "Endüstriyel yenilik, yeşil teknoloji, dijitalleşme ve ormancılık gibi alanlarda dünya lideriyiz. Hepimiz aynı zamanda kendi güvenliğimiz için tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Hepimiz Ukrayna'yı destekliyoruz." dedi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki davranışlarının bölgeyi "sıcak bir nokta" konumuna getirdiğini vurgulayarak, "Daha güçlü olmak için birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün de bunu konuştuk. Bugünkü diğer konumuz rekabet gücüydü. Bana göre bu da kilit bir konu. Bizler rekabet gücünde öncü olarak kabul edilebiliriz." diye konuştu.

Aland Adaları Başbakanı Katrin Sjögern ise "Avrupa ne derece birlikte duruyorsa Nordik ülkelerinin de eşit şekilde yan yana durması" gerektiğine işaret ederek, daha güçlü bir Avrupa ve Nordik bölgesi için beraber çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

"Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehditle karşı karşıya olduklarını ve Rusya'nın toplumlarını zayıflatmaya çalıştığını savunarak, "Bilsinler ki asla başarılı olamayacaklar. Birincisi Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz. İkincisi savunmamızı güçlendirmeliyiz. En geç 2030'a kadar kendimizi savunabilir hale gelmeliyiz." yorumunu yaptı.

Bölgenin ekonomik rekabet gücü konusunda daha yakın çalışması gerektiğine inanan Frederiksen, karşılıklı güvenin de öneminin altını çizdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin savunma alanında ve endüstriyel güvenliğin korunmasına yönelik geliştirilen programların çoğuna katılım sağladığını belirterek, Ukrayna'nın "akıllıca" desteklenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü toplantıda bölge ülkelerinin organize suç, çete ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı koordineli çalışılması noktasında mutabık kaldığını aktaran Store, sosyal medyaya erişim için yaş sınırı getirilmesi konusunu da görüştüklerini söyledi.

Faroe Adaları Başbakanı Aksel Johannesen, güvenliğin güçlendirilmesi hususunda fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, Faroe Adaları'nın bölgesel istikrarı ve transatlantik güvenliğini desteklediğini vurguladı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Mjöll Frostadottir, ülkesinin Ukrayna'ya aktif bir şekilde destek verdiğini söyleyerek, ülkesinin ordusu olmadığını ancak NATO'nun da aktif bir parçası olduğunu belirtti.

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.