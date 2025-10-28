Haberler

Nordik Ülkeleri, Ukrayna'ya Destek Vermeye Devam Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen Nordik Konseyi Zirvesi'nde, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ve özerk yönetimler Ukrayna'ya güçlü desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Başbakanlar, Avrupa ve Nordik ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak güvenlik ve rekabet gücünü ele aldılar.

İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ile Aland Adaları ve Faroe Adaları özerk yönetimleri, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirterek, bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İzlanda ile Aland Adaları ve Faroe Adaları başbakanları, İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de gerçekleşen Nordik Konseyi Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa ve Nordik ülkeleri arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli ve yakın olduğunu belirterek, bugünkü toplantıda ortak güvenlik ve rekabet gücü konularının ele alındığını söyledi.

Nordik'in dünyanın en rekabetçi bölgelerinden birisi olduğuna işaret eden Kristersson, "Endüstriyel yenilik, yeşil teknoloji, dijitalleşme ve ormancılık gibi alanlarda dünya lideriyiz. Hepimiz aynı zamanda kendi güvenliğimiz için tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Hepimiz Ukrayna'yı destekliyoruz." dedi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki davranışlarının bölgeyi "sıcak bir nokta" konumuna getirdiğini vurgulayarak, "Daha güçlü olmak için birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün de bunu konuştuk. Bugünkü diğer konumuz rekabet gücüydü. Bana göre bu da kilit bir konu. Bizler rekabet gücünde öncü olarak kabul edilebiliriz." diye konuştu.

Aland Adaları Başbakanı Katrin Sjögern ise "Avrupa ne derece birlikte duruyorsa Nordik ülkelerinin de eşit şekilde yan yana durması" gerektiğine işaret ederek, daha güçlü bir Avrupa ve Nordik bölgesi için beraber çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

"Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehditle karşı karşıya olduklarını ve Rusya'nın toplumlarını zayıflatmaya çalıştığını savunarak, "Bilsinler ki asla başarılı olamayacaklar. Birincisi Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz. İkincisi savunmamızı güçlendirmeliyiz. En geç 2030'a kadar kendimizi savunabilir hale gelmeliyiz." yorumunu yaptı.

Bölgenin ekonomik rekabet gücü konusunda daha yakın çalışması gerektiğine inanan Frederiksen, karşılıklı güvenin de öneminin altını çizdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin savunma alanında ve endüstriyel güvenliğin korunmasına yönelik geliştirilen programların çoğuna katılım sağladığını belirterek, Ukrayna'nın "akıllıca" desteklenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü toplantıda bölge ülkelerinin organize suç, çete ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı koordineli çalışılması noktasında mutabık kaldığını aktaran Store, sosyal medyaya erişim için yaş sınırı getirilmesi konusunu da görüştüklerini söyledi.

Faroe Adaları Başbakanı Aksel Johannesen, güvenliğin güçlendirilmesi hususunda fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, Faroe Adaları'nın bölgesel istikrarı ve transatlantik güvenliğini desteklediğini vurguladı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Mjöll Frostadottir, ülkesinin Ukrayna'ya aktif bir şekilde destek verdiğini söyleyerek, ülkesinin ordusu olmadığını ancak NATO'nun da aktif bir parçası olduğunu belirtti.

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.