Nordik-Ukrayna Zirvesi'nden 'Rusya derhal Ukrayna'dan çekilmeli' mesajı

Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Ukrayna başbakanları, Ukrayna'nın sebepsiz ve haksız bir şekilde Rusya tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Ukrayna, doğal meşru müdafaa hakkını kullanma konusunda kayda değer bir kararlılık göstermiştir.

Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Ukrayna başbakanları, Ukrayna'nın sebepsiz ve haksız bir şekilde Rusya tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Ukrayna, doğal meşru müdafaa hakkını kullanma konusunda kayda değer bir kararlılık göstermiştir. Rusya derhal, tamamen ve koşulsuz olarak tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içerisindeki topraklarından çekmelidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve beş İskandinav ülkesinin liderleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen Nordik-Ukrayna Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımladı.

Yayımlanan bildiride, İskandinav ülkelerinin, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları dahilindeki toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna'ya siyasi, mali, insani ve askeri desteğin, ülkeler olarak ve aynı zamanda Avrupa Birliği (AB), NATO, Birleşmiş Milletler ve diğer formatlardaki işbirliği yoluyla süreceği vurgulanan bildiride, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya Nordik ülkelerinin verdiği askeri yardım paketlerinin toplam değerinin yaklaşık 4,4 milyar avro olduğu kaydedildi.

İskandinav ülkelerinin Ukrayna'ya savaşın başından bu yana 1,5 milyar avroyu aşan insani yardım da sağladığı belirtilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna ve İskandinav ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşıyla bağlantılı olarak işlenen savaş suçları ve diğer vahşet suçlarından sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılıklarının altını çiziyor. İskandinav ülkeleri, Ukrayna ile işbirliği içerisinde, saldırı suçu için uygun bir mekanizmanın (özel bir mahkeme) kurulması yoluyla hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik devam eden uluslararası çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Bu konuda geniş bir uluslararası destek, kilit önem taşımaktadır. Bu nedenle İskandinav ülkeleri, Ukrayna'ya karşı işlenen saldırı suçu için hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik çekirdek gruba katılırken, diğer ülkeleri de katılmaya ve bir mahkemenin kurulması için uluslararası destek oluşturmaya teşvik etmektedir."

Bildiride ayrıca, Rusya'ya yönelik ortak baskının, daha fazla yaptırım yoluyla artırılması gerektiğinin altı çizildi.

Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Ukrayna başbakanları, Ukrayna'nın sebepsiz ve haksız bir şekilde Rusya tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Ukrayna, doğal meşru müdafaa hakkını kullanma konusunda kayda değer bir kararlılık göstermiştir. Rusya derhal, tamamen ve koşulsuz olarak tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içerisindeki topraklarından çekmelidir." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan bildiride Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konularına da değinilerek, bu üyelikler konusunda Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç'in Ukrayna'yı desteklediği vurgulandı.