Nordea Bank: Çin'in Toparlanmasıyla Küresel Ekonomi Tahminleri Aşabilir

HELSİNKİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Avrupa finansal hizmetler grubu Nordea Bank Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, küresel ekonominin halen yavaş büyümesine rağmen bu yıl beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini söyledi.

HELSİNKİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Avrupa finansal hizmetler grubu Nordea Bank Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, küresel ekonominin halen yavaş büyümesine rağmen bu yıl beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini söyledi.

Yüksek enflasyon, hane halkının satın alma gücünü yıpratıyor ve İskandinav ülkelerinde konut piyasaları keskin bir yavaşlamayla karşı karşıya.

Ancak Helsinki merkezli bankaya göre son ekonomik gelişmeler şaşırtıcı derecede olumlu ve "2023 yılının da olumlu sürprizlere yol açabileceğine dair işaretler var."

Nordea Bank baş ekonomisti Tuuli Koivu, ılık geçen kışın euro bölgesindeki enerji krizinin zararlı etkilerini yumuşattığını ve Çin'in Kovid-19 kapanmalarının ardından hızla yeniden açılmasının ülkeyi küresel ekonominin bir itici gücü haline getirdiğini söyledi.

Ancak riskler devam ediyor. ABD ve euro bölgesindeki sıkı işgücü piyasası ve yükselen enflasyon, daha sıkı para politikasına dönüş ve ekonomik yavaşlama ile sonuçlanabilir.

İskandinav bölgesinin en büyük finansal hizmetler grubu ve Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Nordea Bank, Finlandiya için bu yıl sıfır gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi ve 2024'te yüzde 1 büyüme öngörüyor.

Finlandiya ekonomisinin büyümesi, enerji fiyatları ve faiz oranlarındaki güçlü artışın özel tüketimi ve ihracat talebini azalttığı 2022 yılının sonunda yavaşladı. Sonuç olarak, bu yıl için ekonomik görünüm, kasvete bürünen tüketici güveni ile kurumsal güven nedeniyle oldukça karışık durumda.

Ancak banka, ülkedeki enflasyonun, beklenen ücret artışlarıyla birlikte düşmesinin beklendiğini ve bunun hane halklarının geçimini yıl sonuna doğru rahatlatacağını söyledi.

Aynı zamanda banka, İskandinav ülkelerinde ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 0,5 küçüleceğini ve gelecek yıl yüzde 0,9 büyüyeceğini, küresel ekonominin ise 2023'te yüzde 3,2 ve 2024'te ise yüzde 2,7 büyüyeceğini söyledi.