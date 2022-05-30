Nokia CEO'sundan bir garip akıllı telefon ve 6G açıklaması! - Haberler

Nokia, bir dönem telefon pazarında liderlik koltuğunda oturuyordu. Satış rekorları kıran modelleriyle akıllara kazınan şirket, günümüz itibariyle eski gücünden bir hayli uzakta. Özellikle 2010'dan bu yana yaşanan köklü değişime ayak uyduramadığını ve Android akımına katılma konusunda geç kaldığını söylemek mümkün.

2022 itibariyle Nokia'yı genellikle giriş ve orta segment modellerle görüyoruz. Hatta geçtiğimiz aylarda amiral gemisi üretmenin kendileri için mantıklı olmadığını dile getiren şirket, bir süre önce akıllı telefon konusunda ilginç bir açıklama yaptı.

Nokia CEO' Su : 2030'a kadar akıllı telefon kullanmayı bırakacağız

Nokia CEO'su Pekka Lundmark, günlük hayatın vazgeçilmezi akıllı telefonlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Lundmark'a göre 2030 yılına dek birçok insan telefon kullanmayı bırakacak. İş insanının bu söylemi, 6G'ye dayanıyor. Zira Lundmark, bu teknolojinin 2030 yılında ticarileşeceğini iddia ediyor.

2022 itibariyle 5G ağlarına erişebilmek için kullanılabilecek en etkili araçlardan birisi akıllı telefonlar. Ancak Nokia CEO'suna göre, 6G'nin gelmesi bu cihazların sonunu getirecek. Hatta insanların giyilebilir teknoloji ürünlerine ve vücuda yerleştirilen çip gibi elektronik cihazlara yöneleceğini söylüyor.

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Pekka Lundmark, yaklaşan 6G'nin sahip olması gereken teknik detaylarını da açıkladı. CEO'ya göre mevcut 5G ağından yaklaşık 100 kat, hatta 1000 kat daha hızlı olması gerektiğini ifade etti.

Bunun dışında Nokia, beklenenin aksine bir süre daha amiral gemisi modellerle karşımıza çıkmayacak. Zira HMD Ürün Pazarlama Başkanı Adam Ferguson, mart ayında konuyla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

800 dolarlık bir telefon yapmak şu anda bizim için mantıklı değil. Diğer oyuncularla büyük bir savaşa dahil olmak istemiyoruz. Bunun yerine uygun fiyatlı modellere odaklanacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nokia CEO'sunun açıklamalarına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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