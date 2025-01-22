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NÖHÜ'lü Akademisyenli Öğrenciler 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

NÖHÜ'lü Akademisyenli Öğrenciler 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Duygu Ünalan ve öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Ünalan ve öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünalan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" fotoğrafını tercih eden Ünalan, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" karesini seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" fotoğrafına oy veren Ünalan, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

Ünalan, "Özgür Suriye" kategorisindeki "Şehrin Hayaleti" fotoğrafından etkilendiğini belirterek, "Fotoğrafa baktığınızda tek bir renk var ama orada yaşananları tüm çıplaklığıyla gösteriyor ve verdiği duygu insana yansıyor. Tek bir renkten bile orada yaşanan her şeyi anlayabiliyorsunuz. Diğer fotoğraflarda da beni etkileyen anlık noktaların yakalanmış olması. Tüm fotoğraflarda emek var ama özellikle anın yakalanışı etkileyici." ifadelerini kullandı.

Seçkideki fotoğrafları inceleyen gazetecilik bölümü öğrencileri de oylamaya katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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