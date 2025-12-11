ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, göçmenlik uygulamaları nedeniyle Kongre duruşmasında eleştirildi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi üyelerinin ülke güvenliğiyle ilgili sorularını cevaplandırırken, özellikle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin uygulamalarına yönelik eleştirilerin muhatabı oldu.

Noem, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi önünde "Vatan Güvenliğine Yönelik Küresel Tehditler" konulu oturumda ifade verdi.

Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını savunan Noem, asıl endişesinin eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye giren, kimlikleri ve niyetleri bilinmeyen göçmenler olduğunu söyledi.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Seth Magaziner, ABD'de yasal olarak bulunan veya sığınma başvurusu işlemde olan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek istenmesinin "hukuksuz" olduğunu ileri sürerek, Güney Kore'ye sınır dışı edilen ve travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir savaş gazisinin başına gelenlerden Noem'i sorumlu tuttu.

Demokrat Partili Temsilci Shri Thanedar da ICE polisinin insanları sokaktan toplamasını ve bu kişilere ulaşılamamasını "Nazi uygulamasına" benzetirken, Demokrat Temsilci Dan Goldman, göçmenlik uygulamaları konusunda mahkeme kararlarına uyduklarını söyleyen Noem'i "yalancılıkla" itham etti.

Bir diğer Demokrat Temsilci Bennie Thompson da İç Güvenlik Bakanı'na, hukuka aykırı göçmenlik uygulamalarını eleştirdiği konuşmasında, "Ülkeye gerçek bir hizmette bulunarak istifa edin." diye seslendi.

Noem'in konuşması protestocuların sloganlarıyla kesildi

İç Güvenlik Bakanı Noem'in Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına tepki veren bir grup protestocunun sloganlarıyla kesintiye uğradı.

Noem'in konuşmaya başladığı sırada bir protestocu ayağa kalkarak "ICE baskınlarını durdurun" yazan pankart açtı ve Bakan'dan, düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını sonlandırmasını istedi.

Diğer bir protestocu ise Kristi Noem tekrar konuşmaya başladığında "ICE'yi kaldırın" yazılı tişörtünü göstererek tepkisini ifade etti.

Papaz cübbesine benzeyen bir elbise giyen üçüncü protestocu ise Noem'e "Sizi, Mesih'in gücü zorluyor." diye bağırdı.

Demokrat Kongre üyelerinin sorularını cevaplamak yerine çoğu zaman Biden hükümeti dönemindeki göçmenlik uygulamalarından bahsetmeyi tercih eden Noem, diğer bir programa yetişmesi gerektiği gerekçesiyle duruşmayı yarıda bırakarak salondan ayrıldı.