'Noel Baba'nın mezarı dünya gündeminde

'NOEL Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın kabrinin olduğu ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğuna ilişkin Dha'nın haberi, dünya basınında geniş yankı buldu.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirledi. Bu açıklığın bilinçli bırakıldığını aktaran Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadarki en önemli keşif ve bulgulardan birine ulaştıklarını kaydetti.

Aziz Nikolaos'un adını taşıyan Demre'deki kilisede bulunan mezarının olduğu yer, Kudüs'te Hz. İsa'nın bedeninin gömülüp göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariye benzetiliyor. Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıhtan sonra konulduğuna inanılan kabrin tam üzerine gelen ve göğe yükseldiğini simgeleyen açıklık, Aziz Nikolaos Kilisesi'nde de Hz. İsa freskinin bulunduğu kubbenin ortasında yer alıyor.