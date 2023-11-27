Nöbetçi Noter Uygulamasıyla 2 Milyon 374 Bin 653 İşlem Gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığının hizmete sunduğu nöbetçi noter uygulaması kapsamında bugüne kadar 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldı. Uygulama, ikinci el araç satışı ve ilk tescil işlemlerini kapsamaktadır.

ADALET Bakanlığı, nöbetçi noter uygulaması kapsamında bugüne kadar 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi. Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 1 milyon 593 bin 290'ı ikinci el araç satışı, 163 bin 140'ı ilk tescil işlemi olmak üzere 2 milyon 374 bin 653 işlem gerçekleştirildi. Ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayanların ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetlerine covid-19 sürecinde yaklaşık 1,5 yıl ara verilmişti. İl ve bazı ilçelerde hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor.