Nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak çay ve tatlı ikramı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Polis Haftası nedeniyle nöbet tutan güvenlik güçlerine sürpriz ziyaret yaparak çay ve tatlı ikramında bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede faaliyet gösteren Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri, iftar sonrası güvenlik güçlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdiler. Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ve dernek üyeleri, ilçenin çıkış ve giriş kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine iftar sonrası çay ve tatlı götürerek ikramda bulundular. Güvenlik güçleri, bu sürpriz karşısında Başkan Keskin ve üyelerine teşekkür etti.

Nöbet tutan güvenlik güçlerine teşekkür eden Başkan Sami Keskin, "Bizler Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği olarak ilçemizde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ettik. Onlara iftardan sonra ufak bir sürpriz yapmak istedik. Onlar bizim can ve mal güvenliğimiz için 7/24 saat vatan nöbeti tutarken bizde onlara bu soğuk havada çay ve tatlı ikram ettik. Tüm şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz onlara minnettarız" dedi.