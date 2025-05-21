- Nobel Ödüllü bilim insanı Sancar'a, Budapeşte'de Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü

BUDAPEŞTE - Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a, Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde tertiplenen ödül töreninde Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edildi. TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ödül töreninde yaptığı konuşmada Aziz Sancar'ın sadece moleküler biyoloji ve tıp alanında yetkin bir bilim insanı değil aynı zamanda kişisel hikayesiyle milyonlarca insana örnek olan bir isim olduğunu ifade etti. Ömüraliyev, "Kendisi, zaten başarılarından dolayı Nobel ödülü kazandı ve kendisiyle aynı çağda yaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, kendisinin kültürel ve entelektüel anlamda Türk dünyasına yaptığı katkının ne kadar özel olduğunu gösteriyor" dedi.

Ödülünü Ömüraliyev'in elinden alan Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından tebrik edildi.

"Bu benim için bir onur"

Prof. Dr. Aziz Sancar ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a beni aday gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde beni aday göstermişlerdi. Bu benim için bir onur" dedi.

Zirvenin ev sahipliğini üstlenen Macaristan'a da teşekkürlerini sunan Sancar, "Macaristan'ın ev sahipliği vesilesiyle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının huzurunda ödülümü alıyorum. Ben 8 yaşından bu yana futbolda Macarlar, ki o dönemde 'Magyarlar' derdik, herkesi yenerdi. Çocukluğumda futbol müsabakalarında Almanları, İngilizleri hep yenerlerdi. Macar Milli Takımı, o dönemde futbol camiasında meşhurdu. Macarlara hayranlığım o döneme uzanır. O yüzden de bu ödülü bugün burada almış olmaktan memnunum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.