Üye Girişi
Haberler

Nobel Barış Ödülü'nü İranlı aktivistin çocukları aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İranlı demokrasi aktivisti Nergis Muhammedi'nin ödülü, aktivist adına çocukları tarafından alındı. Muhammedi'nin çocukları, törende annelerinin yazdığı mektubu okudu ve İran toplumunun küresel desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı cezaevinde bulunan İranlı demokrasi aktivisti Nergis Muhammedi'nin ödülünü aktivist adına çocukları aldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Oslo City Hall'de düzenlenen törende, aktivist Muhammedi'nin aldığı ödülü, Paris'te sürgünde olan 17 yaşındaki ikiz çocukları Ali ve Kiana Rahmani'ye verildi.

Kiana Rahmani, düzenlenen basın toplantısında annesinin yazdığı mektubu okudu. Mektupta Muhammadi, İran hükümetinin "yıkıcı zulmüne karşı" verdiği mücadelede "en büyük ve en önemli müttefikleri" olarak nitelediği gazetecilere ve medya çalışanlarına teşekkür etti.

Muhammedi mektubunda, İran toplumunun "küresel desteğe" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Muhammedi'nin eşi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktivistin İran'da azınlıkta olan Bahai inancı mensupları ile dayanışma için açlık grevine gideceğini söyledi.

Nergis Muhammedi aktivist kimliği ile öne çıkıyor

6 Ekim'de Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, İran'da "baskı altındaki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla" ödülün Muhammedi'ye verildiği bildirilmişti.

İran'da aktivist kimliğiyle öne çıkan Nergis Muhammedi, insan haklarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. İran yargısınca "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlardan mahkum edilen Muhammedi, son olarak 2019'da benzin fiyatlarının artışı nedeniyle ülke çapında patlak veren protestolar sırasında hayatını kaybeden bir göstericinin anma törenine katılmasının ardından Kasım 2021'de cezaevine gönderilmişti.

O tarihten bu yana cezaevinde tutulan Muhammedi, Eylül 2022'de Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterilerine de tutulduğu Evin Cezaevi'nden destek açıklamaları yapmıştı.

İranlı yetkililer ise son yıllarda çeşitli nedenlerle zaman zaman patlak veren rejim karşıtı protestoları "düşmanların komplosu" olarak değerlendiriyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 2022'de başlayan ve ülkedeki en uzun süreli protesto gösterileri olarak nitelendirilen Mahsa Emini protestolarına ilişkin 3 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada, "Bu olayların ABD, Siyonist rejim ve yandaşları tarafından planlandığını açıkça söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Nergis Muhammedi İran Basın Toplantısı İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title