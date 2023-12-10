Nobel Barış Ödülü'nü İranlı aktivistin çocukları aldı

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İranlı demokrasi aktivisti Nergis Muhammedi'nin ödülü, aktivist adına çocukları tarafından alındı. Muhammedi'nin çocukları, törende annelerinin yazdığı mektubu okudu ve İran toplumunun küresel desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı cezaevinde bulunan İranlı demokrasi aktivisti Nergis Muhammedi'nin ödülünü aktivist adına çocukları aldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Oslo City Hall'de düzenlenen törende, aktivist Muhammedi'nin aldığı ödülü, Paris'te sürgünde olan 17 yaşındaki ikiz çocukları Ali ve Kiana Rahmani'ye verildi.

Kiana Rahmani, düzenlenen basın toplantısında annesinin yazdığı mektubu okudu. Mektupta Muhammadi, İran hükümetinin "yıkıcı zulmüne karşı" verdiği mücadelede "en büyük ve en önemli müttefikleri" olarak nitelediği gazetecilere ve medya çalışanlarına teşekkür etti.

Muhammedi mektubunda, İran toplumunun "küresel desteğe" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Muhammedi'nin eşi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktivistin İran'da azınlıkta olan Bahai inancı mensupları ile dayanışma için açlık grevine gideceğini söyledi.

Nergis Muhammedi aktivist kimliği ile öne çıkıyor

6 Ekim'de Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, İran'da "baskı altındaki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla" ödülün Muhammedi'ye verildiği bildirilmişti.

İran'da aktivist kimliğiyle öne çıkan Nergis Muhammedi, insan haklarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. İran yargısınca "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlardan mahkum edilen Muhammedi, son olarak 2019'da benzin fiyatlarının artışı nedeniyle ülke çapında patlak veren protestolar sırasında hayatını kaybeden bir göstericinin anma törenine katılmasının ardından Kasım 2021'de cezaevine gönderilmişti.

O tarihten bu yana cezaevinde tutulan Muhammedi, Eylül 2022'de Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterilerine de tutulduğu Evin Cezaevi'nden destek açıklamaları yapmıştı.

İranlı yetkililer ise son yıllarda çeşitli nedenlerle zaman zaman patlak veren rejim karşıtı protestoları "düşmanların komplosu" olarak değerlendiriyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 2022'de başlayan ve ülkedeki en uzun süreli protesto gösterileri olarak nitelendirilen Mahsa Emini protestolarına ilişkin 3 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada, "Bu olayların ABD, Siyonist rejim ve yandaşları tarafından planlandığını açıkça söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.