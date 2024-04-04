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NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri özel çocuklara müzik dinletisi sundu

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere müzik dinletisi sundu.

Üniversite öğrencileri özel çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için vakıfta bir araya geldi.

Konservatuvar öğrencileri "Bülbülüm altın kafeste", "Fikrimin ince gülü", "Nazende sevgilim", Sevdan olmasaydı", Hayat bayram olsa" ve "Lapseki çeşmesi" eserlerini seslendirdi.

Seslendirilen eserleri merakla dinleyen özel çocuklar, konser sonunda dans ederek eğlendi.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Merve Nur Kaptan, AA muhabirine özel çocuklarla anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Kaptan, onları mutlu etmek için güzel bir dinleti sunduklarını dile getirdi.

Konservatuvar öğrencisi Ahmet Merih Çelik, özel çocuklarla çok keyifli bir konser verdiklerini belirterek, onların yüzünü güldürdükleri için sevinçli olduklarını ifade etti.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, kurumlarında gerçekleştirilen etkinliğin çok anlamlı olduğunu ve öğrencilerin doyasıya eğlendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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