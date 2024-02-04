NKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Egzersiz Projesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezince "Haydi NKÜ Egzersize" adlı proje tamamlandı.

Projesi öncesi farklı kamu kurumlarında çalışan katılımcılara kan tahlilleri, EKG, antropometrik ölçümler, fiziksel ve fizyolojik testler yapıldı, psikolojik ve bilişsel testler uygulandı.

NKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Canlı, gönüllülerin 12 haftalık egzersiz programını başarıyla tamamladığını belirtti.

Bilimsel rapor hazırladıklarını aktaran Canlı, sonuçları kısa süre içerisinde paylaşacaklarını kaydetti.

Süleymanpaşa'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Süleymanpaşa ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Güler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, çocukların huzur içinde eğitim görmeleri için bir arada bulunduklarını belirtti.

Eğitim alanında huzurlu olmanın temel şartının güvenlik tedbirleri olduğunu aktaran Güler, gerekli bütün tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdür Vekili Ferhat Akın, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Sinan Tercan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halit Eren ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla katıldı.