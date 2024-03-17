Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, üniversitenin eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olduğunu belirtti.

NKÜ'nün bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında önemli başarılara imza attığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Şehir ile iç içe ödüllü bir kampüse sahip, örnek bir eğitim ve bilim yuvasıyız. Esas ödülümüz ise hemşerilerimizin teveccühü ve öğrencilerimizin başarılarıdır. Özveriyle çalışan değerli mesai arkadaşlarıma, şehrimize ve ülkemize hizmet etmemize vesile olan sevgili öğrencilerimize başarı ve sağlık dolu günler dilerim. Üniversitemizin 18'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Ulusan'dan ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın'ı ziyaret etti.

Ulusan, Kayın'ı makamında ziyaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Kayın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ulusan'a çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.