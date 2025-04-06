NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'den Anadolu Ajansı'na Kutlama

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şahin, mesajında, 105 yıl boyunca basın mesleğinin evrensel ilkeleri doğrultusunda görevini büyük bir özveriyle sürdüren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Anadolu Ajansının tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşma hakkını esas alan yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirdiğini aktaran Şahin, " Anadolu Ajansı, zor zamanlarda büyük bir fedakarlık ve inançla üstlendiği kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini aynı sorumluluk bilinciyle, çağın gereklerine uygun şekilde sürdürmektedir. Köklü geçmişiyle yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da saygın bir konuma ulaşan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yılını en içten dileklerimle kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.