NKÜ Öğrencilerinin Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı

NKÜ Öğrencilerinin Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde resim bölümü öğrencilerinin 50 eserle yer aldığı yıl sonu sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, eserleri hakkında bilgi vererek kişisel deneyimlerini ve sanat anlayışlarını paylaştı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.

NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri yıl sonu sergisi için çalışma yaptı.

Bölümdeki farklı sınıflardan öğrencilerin yaptığı yağlı boya ve karakalem resimlerin bulunduğu 50 eser okulda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğrenciler açılışın ardından, Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuşoğlu, Araştırma Görevlisi Tuncay Murat Atal ve katılımcılara resimleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerden Buse Elçi, AA muhabirine, herkesin sergi için çok güzel çalışmalar ortaya çıkarttığını söyledi.

Serginin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Elçi, "Çocukluğuma ait çok fazla fotoğrafım olmadığı için ben çizdiğim resmimde çocukluk anılarımı imgelemeye çalıştım. Resimlerimde kendi tarzımı ortaya koymaya çalışıyorum." dedi.

Öğrencilerden Tuğba Çelenk de sergide eserinin olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Çiziminde insan psikolojisinin bedensel olarak dışavurumunu ele aldığını ifade eden Çelenk, sergideki eserinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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