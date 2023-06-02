NKÜ mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden öğrenciler anıldı

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nin (NKÜ), mezuniyet töreninde öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremde ölen üniversitenin öğrencileri Ayşe Cinkılıç ile Gülistan Aktürk'ü unutmayıp, fotoğraflarını taşıdı

NKÜ'nün 2022-2023 eğitim-öğretim yılında mezun olan 2 bin 834 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversitenin stadyumunda gerçekleştirilen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, öğrenciler, öğrenci aileleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversiteden mezun olan öğrenciler geçit töreni gerçekleştirdi. Geçit töreninde öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Çinkılıç, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülistan Aktürk'ü anıp, fotoğraflarını taşıdı. Törende konuşan NKÜ Rektörü Mümin Şahin, 100 yılın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, buruk bir sevinç içinde mezuniyet törenlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Depremde öğrencileri Ayşe Cinkılıç ile Gülistan Aktürk'ü kaybettiklerini hatırlatan Şahin, "Deprem doğanın bir gerçeği ve Tekirdağ'ımızın çevre illerinde kapısını çalmak üzere olduğu bilim çerçevesinde kabul edilmiş olduğu bir gerçek. Bu nedenle bunun felakete dönüşmemesi için üzerimizde hissettiğimiz büyük bir sorumluluk var. Hayatını kaybeden öğrenci kardeşlerimizi ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına milletimize başsağlığı diliyorum. Hepimizin tekrar başı sağ olsun" dedi.