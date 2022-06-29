NKÜ İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, burada yaptığı konuşmada, 2021-2022 akademik yılında mezun olacak öğrencileri tebrik ederek, mezun olan öğrencilere yaşamlarının geri kalanında başarı ve şans diledi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ise öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'oku'dur. Dolayısıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak 2006 yılından bu yana bilimsel çalışmalarıyla bilgiyi üreten ve yöneten üniversitemizde, geleceği inşa edecek öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşamaktayız. Mum olmak kolay değildir. Işık yaymak için önce yanmak gerekir. Siz değerli öğrencilerimiz de göstermiş olduğunuz emeklerinizin sonucunda bugün mezun oluyorsunuz. Bu gurur öğrencilerimizin sevgili anneleri ile babalarının ve çok değerli akademisyenlerimizindir. Siz değerli öğrencilerimizi, hayatlarının yeni bir dönemine uğurlarken sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yüce Allah'ım yolunuzu ve bahtınızı açık etsin."

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.