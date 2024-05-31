NKÜ'de uluslararası öğrencilere çalışma izinleri semineri düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Çalışma izin ve muafiyetleri" konulu seminer gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonunda Trakya'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik program düzenlendi.

Öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları tarafından çalışma izin ve muafiyetleri konusunda bilgilendirildi.

Program sonunda uzmanlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gül Setenay Önürme, SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı Yetkin Özer, NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Eti, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.