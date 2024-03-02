NKÜ'de Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu Tamamlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenen kurs, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı Genelgesi kapsamında yapıldı.

Kurs programında fare, sıçan, tavşan türlerine özgü teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programına katılan 27 araştırmacı, kurs sonunda A kategorisi sertifika almaya hak kazandı.