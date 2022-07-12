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NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

AA - Fırat Çakır - Güncel
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NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi mezunları törenle diplomalarını aldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi mezunları törenle diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Dekan Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, akademik personel ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Tecer, 8 mühendislik bölümü ile 4 binin üzerinde öğrenciyi sektörün inceliklerini bilen mühendisler olarak yetiştirdiklerini belirtti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Tecer, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisinin kalbinde, Trakya'nın merkezinde yer alan Çorlu Mühendislik Fakültesi akademik kadrosu, eğitim kalitesi, araştırma alt yapısı ve kurduğu uluslararası, ulusal ve sanayi iş birlikleriyle, ülkenin ve bölgenin sorunlarını çözmeye çalışan sosyal sorumluluk anlayışıyla Türk mühendislik eğitimine imzasını atıyor."

Kaymakam Sarılı da mezun öğrencilere engeller karşısında pes etmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Rektör Şahin, geleceği inşa edecek mezunlar vermenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencilerin yeni bir döneme adım attığını aktaran Şahin, NKÜ'nün öğrencileri en iyi şekilde 21. yüzyıl koşullarına hazırladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Törenin sonunda öğrenciler kep attı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

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