NKÜ'ye 'Beslenme Dostu İş Yeri' belgesi verildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulama Rehberi doğrultusunda Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda NKÜ, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi" almaya hak kazandı.

Belge, Tekirdağ Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar tarafından Genel Sekreter Gökhan Saygı'ya verildi.

Üç yıl geçerliliği bulunan belge, üniversitenin çalışanları ve öğrencileri için sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen uygulamaları önemseyen kurumsal yapısını tescilleyecek.