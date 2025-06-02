Nizip, Uluslararası Zeytin Yarışmasında 4 Ödül Kazandı

Nizip, Uluslararası Zeytin Yarışmasında 4 Ödül Kazandı
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Uluslararası Zeytin Konseyi ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından düzenlenen yarışmada Gaziantep'in Nizip ilçesindeki 3 firma ödüle layık görüldü. 17 ülkeden 419 ürünün değerlendirildiği organizasyon, Nizip Zeytinyağı'nın kalite standardizasyonu ve uluslararası başarısını tescilledi.

Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOOC) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sofralık Zeytin ve Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki 3 firma ödüle layık görüldü.

Nizip Ticaret Odası'ndan (NTO) yapılan açıklamaya göre, 17 ülkeden 419 ürünün değerlendirildiği organizasyonda ilçedeki 3 firmaya 4 ödül verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Zeytinyağı'nın uluslararası platformlarda üst düzey ödüllerle tescillenmesinin, odanın yürüttüğü coğrafi işaretleme sürecinin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Nizip Zeytinyağı'nın uluslararası arenada bu denli üst düzey ödüllerle taçlandırılmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Özyurt, "Yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası platformlara uzanan bu başarıyı daha da ileri taşımak adına marka bilinirliği, ihracat ve kalite standardizasyonuna yönelik projelere hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ise zeytin ve zeytinyağı üreticisi olarak yer aldığı yarışmada üst düzey kalite ödülü almanın haklı gururunu yaşadığını belirtti

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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