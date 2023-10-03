Nizip Ticaret Odasından Gaziantep Valisi Çeber'e ziyaret

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Vali Çeber'e derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdil.

Odalarının bin 500 üyesiyle ilçenin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Özyurt, Nizip Ticaret Odası olarak ülkenin ve şehrin faydasına olan her türlü projede ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.

Vali Kemal Çeber ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete, NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Doktoroğlu, NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.