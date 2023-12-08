Nizip'teki depremde yıkılan Furkan Apartmanı davası görüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki depremde yıkılan Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S'nin katılmadığı duruşmada, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporunu talep ederek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 17 Ocak 2024'e ertelendi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.