Üye Girişi
Haberler

Nizip'teki depremde yıkılan Furkan Apartmanı davası görüldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki depremde yıkılan Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması görüldü.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S'nin katılmadığı duruşmada, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporunu talep ederek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 17 Ocak 2024'e ertelendi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Şahin Gaziantep Eyüp Mahkeme Deprem Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? 10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title