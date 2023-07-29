Nizip'teki depremde yıkılan apartmanla ilgili dava açıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki depremde yıkılan Furkan Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. İddianamede, yapıda imar kanununa aykırı tadilatlar yapıldığı ve taşıyıcı sistemde düzensizlikler olduğu belirtildi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat'taki depremde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlanarak, 4'ü tutuklu, 6 kişi hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, apartmanda imar kanununa aykırı tadilatlar yapıldığı, birden fazla kolon ve kirişin eksik olduğu, yapının simetrisinin bozulduğuna dikkat çekildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 8 katlı, 30 daireden oluşan Furkan Apartmanı da yıkıldı, 51 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasıyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. 4'ü tutuklu 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu sanıklar Eyüp Öğüt, Faik Öğüt, Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan, tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim Sever, Hasan Hüseyin Sever hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlara, projede olmayan müdahaleleri ve projede olmayan eklentileri yapan kişilerin önemli derecede kusurlu olduğuna ilişkin bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporunda, "Furkan Apartmanı'nın zemin katında ana merdivenleri ile Akpek Sokağı arasında kalan binanın arka bölümünde projeye göre olması gereken bazı kolonların (bir veya birden fazla) olmadığı gözlemlenmiştir. Bu tespitlere göre Furkan Apartmanı'nda gerçekleşen çökmenin asıl nedeninin kolonların eksikliğinden (kesilen kolon veya kolonlar) kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.