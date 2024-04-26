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Nizip'teki depremde yıkılan apartmanda 6 sanığın yargılanması devam ediyor

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların tahliyesine karar verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan, Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S'nin katılmadığı duruşmada, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Nejdet Alpay, Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt'ün tahliyesine, Yılmaz Şahin Yurtyapan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 31 Mayıs'a ertelendi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Mustafa Kökmen Bulvarı'ndaki Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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