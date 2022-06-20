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Nizip'teki 70 yıllık Taş Köprü yenileniyor

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Nizip'teki 70 yıllık Taş Köprü yenileniyor

Nizip ilçesindeki 70 yıllık Taş Köprü, Nizip Belediyesi ve Devlet Demir Yolları işbirliğiyle onarılıyor.

Nizip ilçesindeki 70 yıllık Taş Köprü, Nizip Belediyesi ve Devlet Demir Yolları işbirliğiyle onarılıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeniden yapılacak olan köprüyle meydana gelen trafik sıkışmalarının önüne geçileceğini söyledi.

Çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sarı, şunları kaydetti:

"Taş Köprüde zaman zaman itfaiye araçları, yüksek gabarlı araçlar ve beton mikseri gibi araçların sıkıştığını görüyorduk. İşte bu sıkıntıları gidermek için şuan mevcut yüksekliği 3.30 santimetre olan köprümüz 4.80 santimetre olarak inşa edeceğiz. Yeni köprümüzden her türlü araç geçişi rahatlıkla sağlanmış olacak ve aynı zamanda yaya olarak giden vatandaşlarımız içinde sağ ve sol kısımlarda güvenli geçişlerin yapılacağı alanlar olacak."

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Nizip Belediyesi Mehmet Sarı İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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