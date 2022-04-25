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Nizip'te yetim çocuklara iftar yemeği verildi

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Nizip'te yetim çocuklara iftar yemeği verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Önder Vakfı tarafından Türk ve Suriyeli yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Önder Vakfı tarafından Türk ve Suriyeli yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Alkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Çocukların ve ailelerinin bulundukları masaları ziyaret eden Kaymakam Çağlar ve Belediye Başkanı Sarı, onlarla bir süre sohbet etti.

Program yetim çocukların Kuran- ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan çocuklar, iftarın ardından çeşitli oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi.

Etkinlik kapsamında hazırladıkları Türk bayrağını sahnede açan çocuklar ilçe protokolü ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Gaziantep, Suriyeli, Nizip, Türk, Güncel, Haberler

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