Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 12,22 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 10 mermi ele geçirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 12,22 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 10 mermi ele geçirildi.
İkametteki 5 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.