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Nizip'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 12,22 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 10 mermi ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 12,22 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 10 mermi ele geçirildi.

İkametteki 5 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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